la gentilezza forzata nei gruppi whatsapp

Nei gruppi WhatsApp, la gentilezza forzata è diventata una norma implacabile. Vietato disturbare prima delle 9 con un “Buongiornooo?”: è un reato morale! Tra un messaggio mattutino e l'altra, si scatena l’ipocrisia collettiva di un'orgia di cuoricini e "buongiorni" forzati, rivelando il paradosso di relazioni virtuali surrettizie.

Vietato inviare “Buongiornooo?” prima delle 9. È reato morale. Ci sono due cose inevitabili nella vita: la morte e i gruppi WhatsApp dove qualcuno scrive “Buongiornissimo?” alle 7.43 del mattino. Ma il vero dramma non è il messaggio, è l’ipocrisia collettiva che segue: un’orgia di cuoricini, buongiorni a catena, gif animate con gattini e arcobaleni. Tutti fingono entusiasmo mentre nel frattempo si chiedono: “Chi ha il coraggio di uscire per primo senza sembrare un sociopatico?” Spoiler: io. E no, non è “solo cortesia”. È prigionia emotiva. C’è una differenza tra essere gentili e fare ostaggio la chat con buongiorni, santini e “ce la possiamo fare anche oggi!” No, non possiamo. E non vogliamo. Lasciateci in pace, almeno prima del caffè. “Buongiornissimo?”. “Oggi sarà una giornata meravigliosa?”. 🔗Leggi su Lortica.it