La fortuna bacia Palermo | vinti 20 mila euro al 10eLotto

La fortuna bacia Palermo: nel concorso del 10eLotto di ieri (martedì 13 maggio) sono stati infatti vinti 20 mila euro con un 9 in una ricevitoria di piazza Leoni. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,1 milioni in tutta Italia, per un totale di 1,51 miliardi da inizio anno.

