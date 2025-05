La fondazione a memoria del femminicida Federico Zini | uccise la ex Elisa Amato che l' aveva lasciato La sorella della vittima | Inaccettabile

La tragica vicenda di Elisa Amato, assassinata dal suo ex Federico Zini, ha scosso la comunità, evidenziando il dramma del femminicidio. Zini, 25 anni, non accettava la fine della loro relazione e, dopo il gesto estremo, ha scelto di togliersi la vita. La sorella di Elisa denuncia l'inaccettabilità di questa violenza e la necessità di una riflessione profonda.

Elisa Amato è stata ammazzata dall'ex Federico Zini, 25 anni, che non accettava la fine della loro relazione. Dopo il delitto il giovane si è tolto la vita. È successo a. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - La fondazione "a memoria" del femminicida Federico Zini: uccise la ex Elisa Amato che l'aveva lasciato. La sorella della vittima: «Inaccettabile»

La fondazione "a memoria" del femminicida Federico Zini: uccise la ex Elisa Amato che l'aveva lasciato. La sorella della vittima: «Inaccettabile»

Controversia sulla fondazione per il femminicida: il Tar della Toscana decide

Nel 2018, la tragica storia di Federico Zini ha scosso la comunità di Prato. Il giovane, dopo aver ucciso la sua ex fidanzata Elisa Amato, si è tolto la vita, lasciando dietro di sé un dolore incommen ...

In memoria del femminicida. Sì del Tar alla fondazione: "Ma senza il nome del killer"

La famiglia dell'assassino vince il ricorso per l'associazione contro le violenze di genere . La sorella della vittima: una decisione che fa male, non si sono mai scusati con noi. .

