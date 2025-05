la filiera del tabacco vale 250 milioni c è anche il patto con santo domingo

La filiera del tabacco in Italia, valorizzata da un valore di 250 milioni, si arricchisce di nuove prospettive grazie a un accordo con Santo Domingo. A Sansepolcro, il governo dominicano ha avviato una collaborazione con la Compagnia Toscana Sigari, garantendo supporto al tabacco Kentucky e alla continuazione della filiera.

Sansepolcro (Arezzo), 14 maggio 2025 – Soldi in arrivo per il tabacco kentucky e per la continuità della relativa filiera; allo stesso tempo, a Sansepolcro il governo della Repubblica Dominicana ha intenzione di collaborare con la Compagnia Toscana Sigari. Nella giornata di lunedì, è stato sottoscritto un nuovo accordo fra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e le Manifatture Sigaro Toscano da circa 250 milioni di euro in dieci anni per rafforzare e dare continuità alla filiera italiana del tabacco Kentucky. “Ciò consentirà di fornire certezze agli agricoltori in termini economici e di durata, addirittura decennale; in particolare, alle imprese di piccole e medie dimensioni, di poter programmare le proprie attività e gli investimenti produttivi”, ha detto il sottosegretario Patrizio La Pietra. 🔗Leggi su Lanazione.it