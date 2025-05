La figlia del magistrato Borsellino sarà ospite della Settimana della legalità

Lucia Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, sarà ospite della quarta edizione della Settimana della Legalità "Forlì, Vivere la Legalità", che si svolgerà dal 19 al 22 maggio. La sua partecipazione è attesa mercoledì 21 maggio, in concomitanza con la proiezione dello spot "Forlì-Vivi...", un'importante iniziativa per promuovere la cultura della legalità.

