La favola di Karol a Santo Stefano di Camastra

"La favola di Karol - Sognando dalla finestra l'arte equestre" è un musical che trasmette un messaggio potente di amore e inclusione. Attraverso la storia di Karol, una bambina speciale, si esplorano temi di speranza e rinascita, mentre la musica e la danza abbattono i muri della differenza, creando un'esperienza emozionante per tutti.

