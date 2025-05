‘La Fagianata’ di Magrini | Non ho capito la UAE Ciccone 5? Sarebbe un successo Vedo bene Bernal

Nell'ultima corsa, si sono accesi i riflettori su Pedersen, protagonista indiscusso di una gara avvincente. La strategia della Lidl-Trek ha dato i suoi frutti, con Vacek in grande forma. Magrini e Ciccone hanno accennato a sorprese, mentre il pronostico su Pidcock si è rivelato quasi azzeccato. La maglia ciclamino sembra avvicinarsi per il danese!

DOVE PUÒ ARRIVARE PEDERSEN?. Se va così, nessuno gli può togliere la maglia ciclamino. Io oggi avevo pronosticato Pidcock, ci sono andato vicino. Pedersen è stato bravissimo, supportato da un Vacek che è stato micidiale, ma è stata grande tutta la Lidl-Trek. Il danese si è fatto sfilare apposta nel finale, per poi dare la botta allo sprint. E’ stata una bella tappa nel finale. Purtroppo solo nel finale. LA RIVELAZIONE ZAMBANINI. Zambanini poteva vincere, è partito troppo dietro. E’ un bel prospetto, me ne parlano da tanto tempo. Ha tanti tifosi in Trentino. Quest’anno mi ha stupito, perché fin qui ha fatto un quinto e un secondo posto, sfiorando la vittoria. Era veramente in netta rimonta. Non penso che sia un ragazzo da Classiche, non ce lo vedo. Può lavorare bene come uomo squadra. Diciamo che è la sorpresa positiva italiana sino ad ora. 🔗Leggi su Oasport.it