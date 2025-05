La Divina Commedia al Fictio club

Un viaggio evocativo nella Divina Commedia attende tutti gli amanti della letteratura al Fictio Club. Venerdì 16 maggio, alle 21:30, Cristiano Zuccarini e Ernesto Carbonetti, autori di "Commedia in graphic novel", insieme alla voce di Luciano Emiliani, ci guideranno attraverso il XXXIII canto, esplorando le infinite sfumature dell’opera di Dante. Non mancate!

Venerdì 16 maggio, dalle 21,30, il Fictio ospita una serata dedicata interamente a Dante e alla sua Divina Commedia. Cristiano Zuccarini, autore insieme a Ernesto Carbonetti di "Commedia in graphic novel" (Chiaredizioni) e la voce di Luciano Emiliani ci condurranno all'interno del XXXIII.

