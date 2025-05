La distanza tra Usa e Ue è inferiore a quella con la Cina Parla Murphy Cepa

Murphy Cepa osserva che la distanza tra Stati Uniti e Unione Europea è inferiore a quella con la Cina. Negli ultimi mesi, l'UE ha iniziato a rivedere il suo approccio alla tecnologia, passando da una regolamentazione rigorosa a una strategia più competitiva. Questa trasformazione è ispirata anche dal rapporto di Mario Draghi, che evidenzia la necessità di investire in innovazione.

Negli ultimi mesi, l'Unione europea ha iniziato a ridefinire il proprio approccio alla tecnologia, abbandonando l'ossessione regolatoria in favore di una strategia più competitiva. A ispirare questa svolta è anche il rapporto redatto da Mario Draghi, che sottolinea l'urgenza di investire in innovazione e semplificare le regole. Ma mentre Bruxelles cambia rotta, restano aperti i nodi dei rapporti con gli Stati Uniti e della risposta alla crescente influenza tecnologica della Cina. Ronan Murphy, direttore del programma Tech Policy presso il Center for European Analysis, ha accettato l'invito di Formiche.net a discutere della situazione. Dopo l'insediamento della nuova Commissione, sembra che l'Europa abbia adottato una postura più assertiva in ambito tecnologico, ispirandosi all'approccio già adottato dagli Stati Uniti.

