La diplomazia del click accelera la geopolitica

La diplomazia del click ha rivoluzionato il panorama geopolitico, diventando il nuovo paradigma nelle relazioni internazionali. Questo approccio, già emergente prima dell'era Trump, ha trovato il suo impulso decisivo con l'attuale leadership, che ha accelerato l'interazione digitale e la comunicazione immediata, trasformando la diplomazia in un gioco veloce e strategico.

È il nuovo stile, il nuovo modello che si era fatto avanti prima di Trump ma che l'inquilino della Casa Bianca ha imposto spingendo sull'acceleratore

ilgiornale.it scrive: I tempi della diplomazia del Cremlino, è fatale, sono ancora quelli di Andrej Gromiko, sono quelli degli scacchi non dei videogame. Per cui a 48 ore del time limit turco non si sa ancora se Putin farà ...

Diplomazia, l’arte globale del linguaggio

Scrive goethe.de: I cambiamenti geopolitici aggiungono un ulteriore livello di complessità: con lo spostamento dei rapporti di potere e la formazione di nuove alleanze, nella diplomazia aumenta la domanda di agilità ...

Geopolitica, il mondo che cambia nell’Atlante del giornalista Maurizio Molinari, oggi al Festival della Diplomazia

Si legge su primapress.it: ROMA – L’apertura del Festival della Diplomazia, la rassegna dedicata agli scenari internazionali che sarà protagonista a Roma sino al 22 ottobre ha riunito sotto il tema “Ready for the unexpected?

