la crisi umanitaria di gaza fotografata dai numeri

La crisi umanitaria di Gaza è una realtà drammatica, testimoniata da numeri allarmanti. L'escalation del conflitto, con minacce di invasione e la distruzione indiscriminata di abitazioni, mira a privare i palestinesi di ogni certezza. Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu continua la sua strategia, la missione sembra allontanarsi da una soluzione pacifica.

Prima l’esplicita minaccia di un’invasione di massa della Striscia di Gaza. Poi l’obiettivo di distruggere sempre più case, in modo che i palestinesi non abbiano più un posto dove tornare. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu tira diritto per costringere Hamas alla resa. Ma la nuova missione militare rischia di essere un’operazione su un cumulo di macerie e contro un popolo inerme. Di quella lingua di territorio teatro di guerra dopo la recrudescenza del conflitto mediorientale post 7 ottobre 2023 ormai non resta più nulla. Anche le parole faticano a descrivere quello che agli occhi di molti non può che essere definito un genocidio. Ecco perché abbiamo scelto di affidarci ai numeri. 1. Oltre 50 mila vittime palestinesi. I dati dell’Ocha, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, tratteggiano il quadro. 🔗Leggi su Lettera43.it