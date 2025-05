la comunità senza pareti compie 50 anni

La "Comunità senza pareti" celebra i suoi 50 anni di attività, trasformandosi da un progetto pionieristico a un modello di riferimento nel supporto agli anziani. Fondato nel 1974 con un servizio di assistenza domiciliare, il Centro anziani di via della Chiesa ha progressivamente ampliato le sue iniziative, contribuendo al benessere e all'inclusione della comunità.

Da progetto pionieristico a modello di riferimento, oggi conosciuto come " comunità senza pareti ", il Centro anziani di via della Chiesa celebra i suoi cinquant'anni di attività. Dalla creazione di un servizio di assistenza domiciliare, nel 1974, il percorso si è arricchito progressivamente con il Centro diurno assistenziale, il Centro alzheimer, la Casa famiglia, la Casa amica, 23 appartamenti per l'autonomia, attività di ristorazione, soggiorni climatici, laboratori culturali e servizi di supporto ai caregivers. Un sistema integrato di socialità, cura e accoglienza. Per festeggiare questo traguardo, ecco un ricco calendario d'iniziative rivolte a tutta la cittadinanza. Dopo la tavola rotonda di ieri, dedicata ai caregivers, gli eventi proseguono oggi alle 16 al cinema Troisi con la proiezione del film "Fuga in Normandia".