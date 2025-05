La classifica dei nostri parlamentari Record di presenze per Spinelli Gnassi e Morrone i più assenti

Nella recente classifica delle presenze in Parlamento, spiccano Spinelli, Gnassi e Morrone come i più assenti. Mentre il Partito Democratico riminese si prepara al congresso, le trattative tra correnti si intensificano. Entro domani devono essere presentate le candidature per il ruolo di segretario provinciale, con Giulia Corazzi in pole position.

Ultime ore di trattative nel Pd riminese, per raggiungere l’accordo tra le correnti in vista del congresso. Entro domani va presentata la candidatura (o le candidature.) per il ruolo di segretario provinciale. I ben informati dicono che Giulia Corazzi, presidente del consiglio comunale, è ancora in pole position. Più indietro l’ex consigliera regionale Nadia Rossi. Il Pd sta lavorando da tempo per arrivare a una candidatura unitaria. Ma se salta l’accordo, sarà probabilmente sfida al congresso tra Corazzi e Christian D’Andrea, il vicesindaco di San Clemente. La mancata intesa aprirebbe un conflitto anche sull’elezione dei segretari comunali e di circolo. Scontro che il Pd vuole evitare, vista la pax tra correnti sancita a Bologna: il segretario regionale uscente Luigi Tosiani si ricandida in ticket con Emma Petitti, destinata a diventare vicesegretaria regionale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La classifica dei nostri parlamentari. Record di presenze per Spinelli. Gnassi e Morrone i più assenti

Approfondimenti da altre fonti

Angelucci e Fascina record di assenze alla Camera. Ecco la classifica delle presenze in Parlamento

msn.com scrive: La classifica dei capigruppo alla Camera ... sedute è inferiore rispetto a quello della Camera. Il record assoluto spetta a tre parlamentari: i due leghisti Giorgio Maria Bergesio e Mara Bizzotto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Semifinale di Io Canto Generation: Classifica e Finaleisti

Nella vibrante serata di lunedì 18 dicembre, Io Canto Generation ha regalato spettacolo e commozione, presentando una semifinale innovativa che ha stravolto le regole consolidate.