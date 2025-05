La chiusura della Biblioteca regionale all' attenzione del governo Schifani

La chiusura della Biblioteca Regionale ‘Giacomo Longo’ di Messina sarebbe una perdita inaccettabile per la comunità. Questo luogo, custode di oltre 600.000 volumi e di un’importante emeroteca, rappresenta un pilastro della memoria collettiva e dell'identità culturale. È fondamentale che il governo Schifani intervenga per garantire la sua valorizzazione e salvaguardia.

