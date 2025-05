La chat di squadra della Juve esplode dopo la vittoria dell’Atalanta | hanno un solo pensiero

La chat di squadra della Juventus è in fermento dopo la vittoria contro l'Atalanta. I giocatori, con un solo pensiero in mente, hanno seguito con attenzione la sfida Atalanta-Roma, decisiva per la loro corsa alla Champions League. Ora il destino è nelle mani dei bianconeri, attualmente quarti in classifica. Continua a leggere...

I giocatori hanno seguito Atalanta-Roma, cruciale per la loro qualificazione alla Champions League: ora il destino è nelle mani dei bianconeri, quarti in classifica. 🔗Leggi su Fanpage.it

