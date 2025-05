La certezza di Del Bosque | Ancelotti un esempio per loro sarà difficile per il suo successore

Vicente Del Bosque, ex CT della Spagna, ha elogiato Carlo Ancelotti dopo l'ufficialità del suo addio al Real Madrid. Durante un evento de La Liga, ha sottolineato come Ancelotti rappresenti un esempio difficile da eguagliare per il suo successore, evidenziando l'importanza del suo lavoro e delle sue qualità tecniche e umane.

La certezza di Del Bosque: «Ancelotti un esempio per loro, sarà difficile per il suo successore» Dopo l'ufficialità dell'addio al Real Madrd di Carlo Ancelotti, Vicente del Bosque ex CT della Spagna ha elogiato il collega italiano ad un evento promosso de La Liga. PAROLE – «Sarà difficile per chi verrà dopo di lui. È .

