Un drammatico incendio ha distrutto la casa della famiglia Farinella a Sonnino il 10 maggio, lasciandoli senza tutto. Per sostenere padre, madre e due figli, è stata avviata una gara di solidarietà, mobilitando la comunità locale per aiutare chi ha perso tutto in questa tragedia. Uniti, possiamo fare la differenza.

Gara di solidarietà a Sonnino per la famiglia Farinella, che ha visto bruciare la sua abitazione nel violento incendio divampato il 10 maggio. In casa vivevano padre, madre e due figli, ma ora l'immobile è inagibile e la famiglia non ha più niente. Il rogo, causato a quanto pare. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - La casa distrutta in un incendio: gara di solidarietà per la famiglia di Sonnino

