La carovana solidale parte per Gaza

Una carovana solidale diretta a Gaza partirà domani, composta da oltre sessanta operatori umanitari, attivisti e parlamentari italiani ed europei. L'iniziativa mira a fare pressione affinché gli aiuti umanitari possano entrare a Rafah, sostenendo la popolazione colpita e richiamando l'attenzione sull'emergenza nella regione.

In più di sessanta tra operatori umanitari, attivisti, parlamentari italiani ed europei partiranno domani alla volta di Rafah, con una carovana solidale intenzionata a fare pressioni per l'entrata di aiuti.

