La carica di Andrea Kimi Antonelli per la gara di casa a Imola | Un circuito che mi sta veramente a cuore

Per Andrea Kimi Antonelli, la gara di casa a Imola rappresenta un momento speciale. Questo circuito, che gli sta a cuore, si tingerà di rosso per sostenere Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ma anche di argento con un tocco di tricolore. Gli occhi saranno tutti sulla Mercedes numero 12, pronta a brillare in un weekend emozionante.

Imola si colorerà di rosso, per tifare Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ma anche d'argento, con pennellata di tricolore. Sì, perchè quella dell'Enzo e Dino Ferrari sarà la gara di casa non solo per la Ferrari, ma anche per Andrea Kimi Antonelli. Gli occhi saranno puntati sulla Mercedes numero 12. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La carica di Andrea Kimi Antonelli per la gara di casa a Imola: "Un circuito che mi sta veramente a cuore"

Le notizie più recenti da fonti esterne

La carica di Andrea Kimi Antonelli per la gara di casa a Imola: "Un circuito che mi sta veramente a cuore"

Riporta bolognatoday.it: Gli occhi saranno puntati sulla Mercedes numero 12 del 18enne di Bologna, che arriva in riva al Santerno con il morale altissimo dopo le bellissime performance in questo inizio di stagione ...

Bella la storia di Andrea Kimi Antonelli!

Scrive autosprint.corrieredellosport.it: Dai kart alla pole posiytion a Miami in F1, senza mai perdere il sorriso e l'educazione che lo contraddistinguono: Kimi non ha mai cambiato carattere e approccio ...

Andrea Kimi Antonelli: bilancio di inizio anno

msn.com scrive: A soli 18 anni, Andrea Kimi Antonelli ha già infranto le convenzioni. Mentre i suoi coetanei sono alle prese con ...

