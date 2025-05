La capitale danese reinventa il turismo con un' iniziativa che premia i visitatori che scelgono il treno e partecipano ad attività a basso impatto ambientale dimostrando che la sostenibilità può essere un' esperienza vantaggiosa e coinvolgente

Copenaghen sta rivoluzionando il turismo premiando i visitatori che optano per il treno e partecipano a attività sostenibili. Quest'iniziativa dimostra che la sostenibilità può offrire esperienze coinvolgenti e vantaggiose. In un momento in cui il cambiamento climatico è cruciale, la capitale danese si distingue come modello innovativo per un futuro turistico più verde.

M entre il mondo cerca di navigare le acque agitate del cambiamento climatico, alcune città stanno tracciando rotte innovative verso un futuro più verde, anche nel settore del turismo. Tra queste c’è senz’altro Copenaghen, nota per la sua attenzione alla qualità della vita e all’ambiente. Con un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria, dal nome CopenPay, la città si è fatta pioniera di un esperimento sociale audace per incentivare i visitatori a esplorare la capitale danese, lasciando un’impronta di carbonio leggera come una piuma. Esperimento che si ripeterà anche quest’anno. Valorizzare il territorio: 10 regole per un turismo sostenibile X Leggi anche › Città verdi: depavimentiamo (e vivremo meglio) CopenPay, quando la vacanza premia il Pianeta. La logica dell’iniziativa è semplice quanto geniale: ricompensare con benefici tangibili coloro che scelgono di raggiungere la capitale danese in treno e che, una volta giunti a destinazione, si impegnano in attività “carbon-free” offerte gratuitamente. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La capitale danese reinventa il turismo con un'iniziativa che premia i visitatori che scelgono il treno e partecipano ad attività a basso impatto ambientale, dimostrando che la sostenibilità può essere un'esperienza vantaggiosa e coinvolgente

Approfondimenti da altre fonti

6 / 10 - 1° POSIZIONE

Si legge su informazione.it: La capitale danese, 662mila abitanti, si aggiudica il primo posto grazie a un equilibrio tra storia e modernità, con un’attenzione costante alla sostenibilità ambientale e al benessere dei ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arriva la stagione 2021 del FIA Certified Gran Turismo Championship

Il primo Online Stage 1 partirà mercoledì 21 aprile. Aggiunti - alla consueta programmazione - nuovi eventi gara ‘World Series’ e i ‘World Series Showdown’ di metà stagione.