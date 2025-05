La campagna ANEP | Smetti di grattare via il tuo futuro torna a vivere

L'Associazione Nazionale Educatori Professionali (ANEP) lancia la campagna di sensibilizzazione “Smetti di grattare via il tuo futuro, torna a vivere”. Questa iniziativa mira a far conoscere e combattere una delle forme più insidiose di dipendenza da gioco, invitando l'opinione pubblica e le istituzioni a riconoscere e affrontare il problema con serietà e impegno.

“L'Associazione Nazionale Educatori Professionali (ANEP) presenta la nuova campagna di sensibilizzazione “Smetti di grattare via il tuo futuro, torna a vivere”, per portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni una delle forme più insidiose e sottovalutate di dipendenza da gioco: quella da Gratta e Vinci, seconda solo al gioco d'azzardo online per crescita negli ultimi anni. Secondo i dati disponibili, la spesa degli italiani in Gratta e Vinci e in gioco online è triplicata tra il 2019 e il 2022. Una crescita esponenziale che evidenzia quanto queste modalità di gioco stiano diventando pervasive, normalizzate e pericolosamente accessibili, oltre che difficili da identificare. Il gioco del Gratta e Vinci rappresenta oggi una vera emergenza sociale, non solo per la sua capacità di creare dipendenza, ma soprattutto per il contesto in cui si diffonde: ovunque, a ogni ora, senza alcun filtro o barriera. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La campagna ANEP: Smetti di grattare via il tuo futuro, torna a vivere

Ne parlano su altre fonti

La campagna ANEP: Smetti di grattare via il tuo futuro, torna a vivere

Come scrive iltempo.it: “L’Associazione Nazionale Educatori Professionali (ANEP) presenta la nuova campagna di sensibilizzazione “Smetti di grattare via il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty Black Ops: Cold War la campagna

Approfondimento sulla campagna di? Call of Duty: Black Ops Cold War Con l?aiuto del direttore creativo senior di Raven, Dan Vondrak, abbiamo analizzato tre missioni della campagna: In trappola, Fracture Jaw ed Estremi rimedi.