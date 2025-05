La Camera dei Deputati al Salone del Libro di Torino Mulè incontra i giovani

La Camera dei Deputati partecipa alla XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 15 al 19 maggio. Il Vicepresidente Giorgio Mulè incontrerà i giovani presso lo stand U139 T140, nel padiglione Oval, per promuovere il dialogo e la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita democratica del Paese.

Giorgio Mulè ROMA – La Camera dei deputati sarà presente alla XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio, all’interno dello stand U139 T140, al padiglione Oval. A rappresentare l’Istituzione sarà il Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè che inaugurerà gli spazi della Camera alle 11.30 di giovedì. A seguire, alle 13, in Sala Blu, il Vicepresidente dialogherà con il direttore di Economy Sergio Luciano per illustrare le modalità e gli strumenti di comunicazione della Camera, alla presenza di studenti e visitatori, in un’occasione di dialogo aperto sul ruolo del Parlamento e sull’importanza della partecipazione democratica. Tra le novità di quest’anno, la realizzazione di uno speciale del podcast di Montecitorio “La seduta è aperta”, registrato direttamente presso lo stand. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La Camera dei Deputati al Salone del Libro di Torino, Mulè incontra i giovani

Se ne parla anche su altri siti

La Camera dei Deputati al Salone del Libro di Torino, Mulè incontra i giovani

Si legge su lopinionista.it: ROMA - La Camera dei deputati sarà presente alla XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio, ...

Manca poco al Salone del libro 2025: gli eventi per l'inaugurazione e le novità

Segnala informazione.it: Il conto alla rovescia è iniziato per la 37esima edizione del Salone del libro di Torino , che dal 15 al 19 maggio 2025 animerà gli spazi del Lingotto Fiere con un programma fitto di incontri, dibatti ...

Salone del Libro 2025: trasporti pubblici potenziati per raggiungere il Lingotto

Lo riporta informazione.it: Dal 15 al 19 maggio 2025, il centro espositivo del Lingotto Fiere si prepara ad accogliere una folla numerosa per una nuova edizione del Salone Internazionale del Libro. In vista dell’evento, GTT ha o ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Concorso Camera dei deputati: record di domande per stipendi fino a 100mila euro

L'opportunità di lavoro alla Camera attira un numero record di candidati, ma quali sono i requisiti e le prospettive di carriera? Il recente concorso indetto dalla Camera dei Deputati per 125 posizioni, di cui 100 assistenti parlamentari e 25 consiglieri, ha generato un'enorme risposta da parte dei candidati.