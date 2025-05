Krysten Ritter tornerà nel suo iconico ruolo di Jessica Jones in "Daredevil: Rinascita - Stagione 2". Dopo mesi di voci e speculazioni, la conferma è finalmente arrivata, segnando il debutto di questo amato personaggio nel Marvel Cinematic Universe e promettendo colpi di scena entusiasmanti per i fan.

Krysten Ritter tornerà come Jessica Jones in Daredevil: Rinascita – Stagione 2 Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, è stato confermato che un’importante attrice dei prodotti Netflix legati alla Marvel riprenderà il proprio ruolo per compiere il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe come parte di Daredevil: Rinascita – Stagione 2. Variety ha infatti riportato che Krysten Ritter, che ha interpretato Jessica Jones in tre stagioni della sua stessa serie e ha recitato in The Defenders su Netflix, ha confermato che riprenderà il ruolo nella prossima stagione della serie con protagonista Charlie Cox. L’ultima volta che i fan hanno visto il personaggio di Ritter nel MCU è stato nella stagione 3 di Jessica Jones, uscita su Netflix il 14 giugno 2019. Anche se non è ancora stata annunciata una data precisa, la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, la seconda stagione, è prevista per marzo 2026. 🔗Leggi su Cinefilos.it