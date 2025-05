Knuckleduster il vigilante oscuro di My Hero Academia | Vigilantes e la giustizia cruda nei sobborghi

Nel mondo di My Hero Academia: Vigilantes, Knuckleduster si distingue come un vigilante implacabile e cinico, incarnando la giustizia cruda dei sobborghi. Con forti richiami al Cavaliere Oscuro di Frank Miller, il suo carattere oscuro e tormentato affronta le ingiustizie con metodi spietati, rendendolo una figura affascinante e complessa in questo variegato universo.

Nel variegato universo di My Hero Academia: Vigilantes emerge il personaggio di Knuckleduster, un vigilante dal carattere duro e disincantato, una figura che richiama alla mente l'immagine oscura e tormentata del Cavaliere Oscuro, così come descritta nelle opere di Frank Miller. Questo personaggio senza poteri e senza scrupoli incarna quella giustizia cruda e realistica, contrapponendosi .

