Sabato 10 maggio 2025, la Kings League Italia ha vissuto un episodio controverso durante i playoff, con tensioni tra Fedez e Blur, presidenti rispettivamente dei Boomers e degli Stallions. L’incontro, tenutosi alla Fonzies Arena e valido per la qualificazione al Mondiale di Parigi, ha scatenato un’indagine interna, rivelando un clima di forte competizione e polemiche.

Sabato 10 maggio 2025, durante i playoff della Kings League Italia, si è verificato un episodio controverso nella sfida tra i Boomers e gli Stallions, squadre rispettivamente presiedute da Fedez e Blur. L’incontro, tenutosi alla Fonzies Arena, era valido per la qualificazione al Mondiale di Parigi, ma si è trasformato in uno dei momenti più discussi della stagione. Indice. Kings League Italia: caos in campo, faccia faccia tra Fedez e Blur. Kings League Italia annuncia un’indagine interna dopo lo scontro Fedez-Blur. Altri provvedimenti in arrivo in Kings League Italia?. Kings League Italia: caos in campo, faccia faccia tra Fedez e Blur. A infiammare gli animi è stato un presunto fallo di mano non fischiato dall’arbitro, che ha portato Fedez a entrare in campo per protestare. Da lì, una serie di eventi si sono succeduti rapidamente: invasione di campo, momenti di tensione tra giocatori e membri dello staff, e soprattutto uno scontro verbale acceso tra Blur e Fedez, separati tempestivamente da Leonardo Bonucci e altri presenti. 🔗Leggi su .com © .com - Kings League Italia: tensioni tra Fedez e Blur, parte l’indagine interna

