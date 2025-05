Kiev | Pronti alla pace Putin smetta di evitare Zelensky | Il Cremlino non annuncia ancora chi andrà ai negoziati in Turchia

Kiev si prepara a un possibile accordo di pace, esortando Putin a non eludere il dialogo con Zelensky. Mentre il Cremlino non comunica i delegati per i negoziati in Turchia, la Germania affronta il tema dell'esito della guerra in Ucraina. Fonti NATO riferiscono l'opposizione americana a invitare Zelensky al vertice dell'Aia, mentre Mosca insiste per il riconoscimento dei nuovi territori russi.

Ue-Kiev, pronte altre sanzioni. Putin: "Deficiente chi ci punisce"

Da msn.com: Bruxelles: "Stretta su Mosca se non fa un passo". Volodymyr: "Segnale definitivo se non sarà in Turchia". L'attacco dello Zar: "Pianificano ritorsioni a loro discapito" ...

Putin invita Kiev ai negoziati di pace, per Trump “è una notizia grandiosa”. Zelensky: “Pronti a incontrare la Russia”

dire.it scrive: ROMA – “Questa è una giornata potenzialmente grandiosa per la Russia e per l’Ucraina”: lo ha sostenuto Donald Trump, con un messaggio diffuso nella notte, dopo che il suo omologo Vladimir Putin aveva ...

Putin risponde all'Europa: "Pronti a trattare con l'Ucraina dal 15 maggio". Zelensky insiste sulla tregua

Scrive today.it: Il presidente russo si è detto pronto a trattative dirette ad Istanbul da giovedì prossimo. Macron: "Un primo passo, ma non basta". Dai leader europei pressioni su Mosca, con l'appoggio di Trump: "Acc ...

