Kefiah e fantasmi in Aula alla Camera Meloni non raccoglie e solo alla fine ‘sbotta’ con Schlein

Nell'ultimo dibattito alla Camera, Giorgia Meloni ha dimostrato un sorprendente aplomb, mantenendo la calma nonostante le critiche pungenti da parte di Giuseppe Conte e le provocazioni di Elly Schlein. Scene peculiari e tensioni palpabili hanno caratterizzato l'incontro, ma è stata solo alla fine che Meloni ha reagito, lasciando intravedere il suo vero spirito combattivo.

(Adnkronos) – "Ma perché si è fatta fregare così?". Nemmeno le accuse di Giuseppe Conte hanno smosso Giorgia Meloni, che per tutta la durata del premier time alla Camera ha mantenuto un 'aplomb' invidiabile. In un dibattito che, salvo poche eccezioni, è scivolato per oltre un'ora tra i botta e risposta con l'opposizione ma senza .