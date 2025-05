Kean Fiorentina futuro in bilico per il centravanti viola Pradé ha già in mano quel sostituto che fa sognare i tifosi!

Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina è incerto, con la società che sta valutando il calciomercato in attesa della possibile qualificazione in Europa. Pradé ha già in mente un sostituto per il centravanti viola, capace di far sognare i tifosi. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il destino del club e del giocatore.

Kean Fiorentina, futuro in bilico per il centravanti viola. Aspettando l'esito per l'Europa, quel colpo potrebbe entusiasmare i tifosi! La situazione attuale del calciomercato Fiorentina dipenderà molto dalla qualificazione in Europa della squadra toscana. Un futuro dove il futuro del centravanti Kean potrebbe essere lontano da Firenze, considerando anche le offerte che arriveranno nuove offerte.

Riporta football-magazine.it: Secondo me, Moise Kean dovrebbe andare in un club in cui possa giocare tutte le partite. Quando era alla Juventus e giocava saltuariamente, non era sé stesso. Che sia alla Fiorentina o in Nazionale, ...

Fiorentina, tempo di riflessioni: senza Europa chi rimane e chi parte? Le ultime

Da calcionews24.com: Fiorentina, con il rischio di rimanere fuori dall’Europa è tempo di riflessioni: tanti big la cui posizione è in bilico tra permanenza o addio Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la F ...

Moise Kean: dalla Juventus alla Fiorentina, la rinascita di un bomber

Nella Fiorentina in ascesa, Moise Kean è diventato il protagonista indiscusso. La sua tripletta contro l'Hellas Verona lo ha consacrato come uno degli attaccanti più in forma della Serie A, candidandolo per una maglia da titolare nei prossimi impegni della Nazionale italiana contro Francia e Belgio.