Kate Middleton torna a indossare la tiara per la cena di gala al Castello

Kate Middleton riporta in luce la tiara, simbolo della sua eleganza e del suo ruolo, durante una cena di gala al Castello di Windsor. Dopo oltre un anno di assenza, la Principessa del Galles si prepara a incantare gli ospiti con uno dei suoi gioielli più preziosi, celebrando così la sua presenza a Corte.

Kate Middleton è pronta a indossare nuovamente la tiara dopo oltre un anno di assenza. L’occasione è un evento di gala programmato al Castello di Windsor. La Principessa del Galles ha dunque modo di sfoggiare uno dei gioielli più preziosi, il diadema, che definisce il suo importante ruolo a Corte. Ma procediamo con ordine, perché la questione non è così scontata. Kate Middleton, il ritorno in grande stile. Kate Middleton ha ripreso l’attività pubblica a pieno regime dopo. Dopo aver partecipato alle cerimonie per l’80esimo anniversario del Giorno della Vittoria in cui ha riciclato degli abiti bianchi e per questo è stata criticata, è tornata ad essere una vera icona di stile durante la premiazione dei brand di moda britannici, sfoggiando un tailleur verde di Victoria Beckham. Dunque, Kate è tornata al lavoro più motivata che mai e consapevole del suo ruolo di Principessa del Galles e futura Regina consorte. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton torna a indossare la tiara per la cena di gala al Castello

