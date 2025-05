Kate Middleton che vive la natura come un santuario Le prove scientifiche che stare all’aria aperta fa bene alla mente e al corpo

Kate Middleton, la Principessa del Galles, condivide la sua esperienza di come la natura possa diventare un santuario per l’anima. In un anno difficile, il suo contatto con l’ambiente ha rappresentato una fonte di forza. Le prove scientifiche supportano il potere benefico del mondo naturale su mente e corpo, offrendo un messaggio universale di rinascita e resilienza.

La principessa del Galles racconta quanto il contatto con la natura l’abbia aiutata a superare un anno difficile: un messaggio intimo e universale, che trova conferma nella scienza, e parla a tutti noi 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton, che vive la natura come «un santuario». Le prove scientifiche che stare all’aria aperta fa bene alla mente e al corpo

