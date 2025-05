Karibuni dal 15 maggio al Teatrosophia

Dal 15 maggio, il Teatrosophia ospita "Karibuni", un viaggio coinvolgente attraverso le esperienze sensoriali, immaginative ed emotive dell’autore/attore. I forti legami con l'Africa si intrecciano in una narrazione che invita il pubblico a vivere un'avventura unica e profonda. Non perdere l'occasione di immergerti in questa straordinaria proposta teatrale.

Karibuni raccoglie il bagaglio sensoriale, immaginifico ed emotivo dell’autoreattore, accumulato e vissuto nei suoi viaggi in Africa L'articolo Karibuni dal 15 maggio al Teatrosophia proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Karibuni dal 15 maggio al Teatrosophia

Approfondimenti da altre fonti

Roma, ecco "Karibuni", al TeatroSophia, musica, danza per raccontare l'Africa

Come scrive msn.com: Parole, musica e danza per raccontare un viaggio in Africa: a Roma, al Teatrosophia, arriva lo spettacolo “Karibuni. Il sangue è rosso per tutti”. Dopo il grande successo ...

Karibuni, il sangue è rosso per tutti

Riporta romatoday.it: Dopo il grande successo della scorsa stagione Bruno Petrosino e Giancarlo Di Giacinto tornano a Teatrosophia con Karibuni, in scena dal giovedì 15 a domenica 18 maggio. Karibuni (in lingua swahili, “b ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.