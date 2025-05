Kalulu dopo la squalifica | Non è il modo in cui volevo finire questa stagione Poi carica i compagni | il messaggio social che scatena i tifosi – FOTO

Pierre Kalulu rompe il silenzio dopo la squalifica che ha segnato la fine della sua stagione. Non è il epilogo che sperava, ma il difensore francese carica i compagni tramite un messaggio sui social, suscitando l'entusiasmo dei tifosi. Scopriamo le sue parole e il forte legame con la squadra.

Kalulu: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione». Il messaggio social del difensore francese – FOTO. Dopo la decisione del Giudice Sportivo, che ha annunciato le due giornate di squalifica, è ufficialmente finita la Serie A di Pierre Kalulu. Sui social, il difensore francese scrive a compagni e tifosi bianconeri. Ecco il suo messaggio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierre Kalulu (@kalulu.jr) KALULU – «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione. Quel che è certo è che, anche a bordo campo, sarò il primo tifoso della squadra. Finiamo il lavoro insieme! Forza Juve». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione». Poi carica i compagni: il messaggio social che scatena i tifosi – FOTO

