Juventus Women ufficiale il rinnovo di Peyraud-Magnin | durata tutti i dettagli e il comunicato del club

Juventus Women, ufficiale il rinnovo di Peyraud-Magnin: il comunicato del club bianconero sul prolungamento contrattuale del portiere. È ufficiale il rinnovo del portiere della Juventus Women, Pauline Peyraud-Magnin, fino al 2026. L'estremo difensore, dopo il secondo Scudetto vinto con le bianconere, continuerà almeno per un'altra stagione all'ombra della Mole. Di seguito il comunicato del club. COMUNICATO – Giornata importante quella di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, per Pauline Peyraud-Magnin che prolunga il suo contratto con la Juventus Women. PPM, infatti, sarà bianconera per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2026. Un rinnovo, il suo, che arriva al termine di un'altra annata importante tra i pali, con 30 presenze così suddivise: ventuno in campionato, sette in Women's Champions League e due in Coppa Italia.