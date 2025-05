Juventus Vlahovic saluta?

Dusan Vlahovic saluta la Juventus, segnando la fine di un'era per il club bianconero. Dopo un pareggio contro la Lazio, la squadra, attualmente quarta con 64 punti, si prepara ad affrontare l'Udinese il 18 maggio, mentre il futuro dell'attaccante serbo si fa sempre più incerto. Le voci di una sua partenza si intensificano, creando apprensione tra i tifosi.

Fine di un’era La Juventus, quarta con 64 punti dopo il sudato pareggio per 1-1 contro la Lazio, si avvicina al match contro l’Udinese del 18 maggio, con un peso sul cuore: Dusan Vlahovic, leader dell’attacco, sembra destinato a lasciare il club. Le indiscrezioni, confermate poi da fonti interne, parlano L'articolo Juventus, Vlahovic saluta? proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic saluta?

Ne parlano su altre fonti

Juve, per la Champions "bastano" sei punti. E Vlahovic può salutare con una gioia

Lo riporta msn.com: Il pareggio con la Lazio potrebbe essere indolore, anzi alla fine potrebbe essere un punto d'oro. Dopo la sconfitta della Roma di ieri, infatti, la Juventus è ora la candidata numero uno per un posto ...

Juventus, Vlahovic: la triste fine di un goleador di successo | “Trattativa avanzata”: l’annuncio prima dell’addio

Riporta calcioinpillole.com: Volge al termine l’avventura in chiaroscuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’annuncio anticipa l’addio dell’attaccante bianconero.

Juventus, contro l'Udinese potrebbe essere l'ultima gara di Vlahovic all'Allianz Stadium

Lo riporta msn.com: Il prossimo turno di Serie A vedrà l'Udinese impegnata in trasferta contro la Juventus. La squadra di Tudor, ancora in lotta per un piazzamento in Champions League, ha il destino nelle sue mani, perch ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Champions League: pareggio 1-1 tra Lille e Juventus, Vlahovic risponde a David

La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Lille nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League, disputata oggi, 5 novembre 2024.