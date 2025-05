Juventus svolta cessioni | non solo Vlahovic triplo addio a sorpresa

La Juventus si prepara a rivoluzionare la propria rosa in vista del prossimo calciomercato estivo, con cessioni che potrebbero andare ben oltre la possibile partenza di Vlahovic. Tra colpi di scena e addii inattesi, i bianconeri puntano a riscrivere il proprio futuro, mentre i tifosi restano in attesa di sviluppi decisivi.

Tiene banco il capitolo cessioni in casa Juventus in vista dell’imminente sessione di calciomercato estivo. Piovono conferme sul possibile addio di Vlahovic, il quale difficilmente rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e aprirà all’addio già nel corso dell’estate Il calciomercato della Juventus ripartirà dal piano cessioni, il quale finanzierà alcuni movimenti in entrata. Come anticipato, attenzione al futuro di Vlahovic. L’attaccante serbo, in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno 2026, lascerà sicuramente Torino per evitare l’addio a parametro zero nel corso della prossima stagione. Giuntoli, da questo punto di vista, infatti, potrebbe accettare offerte al ribasso intorno ai 30-35 milioni. Juventus, svolta cessioni: non solo Vlahovic, triplo addio a sorpresa (LaPresse) TvPlay. 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, svolta cessioni: non solo Vlahovic, triplo addio a sorpresa

Cosa riportano altre fonti

Juventus, svolta definitiva per Osimhen: l’incontro che cambia tutto

Come scrive calciomercato.it: Il club torinese resta sull'attaccante del Napoli come obiettivo per la prossima stagione: il summit cambia il futuro del nigeriano ...

Mercato Juventus, svolta per il difensore: il top club apre alla cessione. Le condizioni per il colpo in estate

Riporta juventusnews24.com: Kim Min-jae è uno degli ultimi nomi del mercato Juventus per rinforzare il reparto ... il Bayern Monaco avrebbe già aperto ad una cessione ma solo a titolo definitivo. Almeno per il momento, il club ...

Infortunio grave, ribaltone nel mercato Juve: salta tutto

Da juvelive.it: Una batosta non da poco per la Juventus, l'infortunio ora può far saltare tutto: che mazzata per il club bianconero.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juventus, il punto sulle cessioni Demiral indiziato a partire

La Juventus oltre che ha acquistare deve pensare anche a cedere coloro che inon faranno più parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri Diversi sono gli indiziati a partire uno su tutti è Demiral.