juventus svelata la nuova maglia 2026

Svelata la nuova maglia della Juventus 2026. Il kit, definito “rivoluzionario”, presenta una rivisitazione delle iconiche strisce bianconere con dettagli rosa sullo stemma del club, sul logo Adidas e sulle strisce che corrono lungo le spalle. La Juventus svela la nuova maglia. “La versione on field della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, che utilizza materiali all’avanguardia per massimizzare il flusso d’aria offrendo ai giocatori una sensazione di freschezza, mentre la versione per i tifosi è dotata della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti o traspiranti per mantenere il corpo asciutto. A completare il look c’è il ritorno del colletto TEAMGEIST, un design originariamente indossato dalle squadre durante la Coppa del Mondo FIFA 2006 “, si legge nel sito dei bianconeri. 🔗Leggi su Lapresse.it