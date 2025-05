Juventus quattro giocatori hanno lavorato a parte | dubbi sul recupero di Cambiaso e Koopmeiners

La Juventus prosegue la preparazione per la sfida contro l'Udinese, ma non senza preoccupazioni. Quattro giocatori hanno svolto il lavoro a parte, con incertezze sul recupero di Cambiaso e Koopmeiners, che potrebbero influenzare le scelte di mister Allegri. La situazione dei giocatori sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni.

La Juventus continua la sua preparazione in vista della sfida contro l`Udinese. Nel corso della mattinata di oggi, infatti, la formazione bianconera. 🔗Leggi su Calciomercato.com

