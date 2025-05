Juventus quattro giocatori hanno lavorato a parte | dubbi sul recupero di Cambiaso e Koopmeiners | Serie A

La Juventus affronta momenti di incertezza con quattro giocatori che hanno svolto un allenamento individuale. Tra questi, i dubbi sul recupero di Cambiaso e Koopmeiners preoccupano i tifosi in vista delle prossime sfide in Serie A. Le ultime notizie riportano aggiornamenti positivi e negativi sull’infermeria bianconera.

La Juventus continua la sua preparazione in vista della sfida contro l'Udinese. Nel corso della mattinata di oggi, infatti, la formazione bianconera si è allenata agli ordini di Igor Tudor: una nuova sessione di allenamento dedicata a quella che sarà l'ultima partita casalinga della stagione corrente. Juventus che punta ad archiviare l'accesso alla prossima edizione della Champions League, blindando il 4° posto in campionato. Il successo avvicinerebbe i bianconeri all'obiettivo da sempre sottolineato come fondamentale dal punto di vista sia sportivo che economico.

Juventus, quattro giocatori hanno lavorato a parte: dubbi sul recupero di Cambiaso e Koopmeiners

Secondo calciomercato.com: La Juventus continua la sua preparazione in vista della sfida contro l`Udinese. Nel corso della mattinata di oggi, infatti, la formazione bianconera si è allenata.

Verso Juventus-Udinese: quattro giocatori lavorano a parte

Nel corso dell'allenamento di oggi alla Continassa, quattro giocatori hanno svolto lavoro differenziato: Gatti, Koopmeiners, Kelly e Cambiaso. Oltre alle assenze sicure di Kalulu, Thuram e Savona

Corsport - Juve, 4 giocatori "rimandati" da Tudor

Igor Tudor è riuscito in 3 partite a dare alla Juventus una stabilità per quanto ... in particolare, sono 4 giocatori, di fatto "rimandati" dallo stesso Tudor: si tratta, come riportato dal

