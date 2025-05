Juventus offerta formulata per Antonio Pintus | un indizio per Conte? I dettagli e la posizione del Real Madrid

La Juventus ha presentato un'offerta ad Antonio Pintus, alimentando voci su un possibile ritorno dell'allenatore nel club bianconero. Secondo Relevo, questa mossa potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro di Antonio Conte, mentre il Real Madrid osserva attentamente la situazione. I dettagli dell'offerta e la posizione del club spagnolo saranno cruciali per gli sviluppi futuri.

La Juventus ha formulato un`offerta ad Antonio Pintus. è questa la novità riscontrata da Relevo, secondo il quale la dirigenza del club bianconero. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Relevo - Juventus, offerta formulata per Antonio Pintus: i dettagli e la posizione del Real Madrid

Scrive calciomercato.com: La Juventus ha formulato un`offerta ad Antonio Pintus. è questa la novità riscontrata da Relevo, secondo il quale la dirigenza del club bianconero sta portando avanti.

Altamura: “Conte valuterebbe un’offerta arrivata dalla Juventus”

Come scrive juvenews.eu: Antonio Conte, ipotizzando quale potrebbe essere il suo atteggiamento nei confronti di una proposta della Juventus. Ecco le sue parole: “Conte ha sposato il progetto Napoli anche perché l’offerta ...

Altamura: "Conte valuterebbe un’offerta della Juventus

informazione.it scrive: Marcello Altamura , intervenuto a 1 Football Club , ha analizzato la situazione di Antonio Conte , attualmente alla guida del Napoli , e la possibilità che il tecnico salentino possa prendere in consi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Marcello Lippi: Nel cuore di Antonio Conte batte la Juventus

In un contesto di incertezza riguardante il futuro della panchina della Juventus, le recenti dichiarazioni di Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e CT campione del mondo nel 2006, hanno acceso i riflettori su Antonio Conte come possibile futuro tecnico della Vecchia Signora.