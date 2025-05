Juventus manovre per portare Antonio Pintus dal Real

La Juventus sta intensificando i contatti per riportare Antonio Pintus a Torino, come riportato da Relevo. L’attuale preparatore atletico del Real Madrid potrebbe segnare un ritorno glorioso nel club bianconero, dove ha già ricoperto un ruolo fondamentale. Le manovre della dirigenza bianconera rivelano l’intenzione di rafforzare la squadra sul piano atletico.

Un ritorno glorioso Secondo Relevo, la Juventus ha formulato un'offerta ad Antonio Pintus. È questa la novità riscontrata da Relevo, secondo il quale la dirigenza del club bianconero sta portando avanti i contatti per riportare a Torino l'attuale preparatore atletico del Real Madrid. Pintus ha già lavorato per la Juventus:

Marcello Lippi: Nel cuore di Antonio Conte batte la Juventus

In un contesto di incertezza riguardante il futuro della panchina della Juventus, le recenti dichiarazioni di Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e CT campione del mondo nel 2006, hanno acceso i riflettori su Antonio Conte come possibile futuro tecnico della Vecchia Signora.