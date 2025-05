Juventus Kalulu | "Non volevo finire così la stagione Tiferò per la squadra"

La stagione di Pierre Kalulu si conclude amaramente, con la squalifica che lo tiene lontano dal campo nelle ultime due partite della Juventus. Il difensore francese esprime rammarico per come sono andate le cose, ma promette il suo sostegno alla squadra in questo finale di campionato.

Stagione finita per Pierre Kalulu che non ci sarà nelle ultime due partite di campionato della Juventus. Il difensore francese è stato squalificato. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Juventus, Kalulu: "Non volevo finire così la stagione. Tiferò per la squadra"

Lo riporta calciomercato.com: Stagione finita per Pierre Kalulu che non ci sarà nelle ultime due partite di campionato della Juventus. Il difensore francese è stato squalificato per due giornate.

Kalulu sui social dopo l'espulsione: "Juve, non volevo finire così questa stagione"

Da gazzetta.it: Pierre Kalulu ha rotto il silenzio dopo l’espulsione rimediata contro la Lazio e dopo il provvedimento del giudice sportivo che - assegnandogli due turni di stop - ha di fatto chiuso anzitempo il suo ...

Kalulu si scusa su Instagram: "Non è così che volevo finire la stagione"

Segnala tuttojuve.com: Pierre Kalulu, dopo l'espulsione contro la Lazio che gli è costata due turni di squalifica, finisce in anticipo la sua stagione in bianconero. Il difensore ha chiesto scusa ai tifosi con ...

