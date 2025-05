Juventus Giuntoli a rischio | la richiesta di Chiellini ad Allegri | ESCLUSIVO

La Juventus si prepara a una potenziale rivoluzione, con il direttore sportivo Giuntoli a rischio e richieste da Chiellini ad Allegri. Il futuro del club e del suo staff si intrecciano in un momento decisivo, mentre ‘TiAmoCalciomercato’ svela il retroscena di un colloquio cruciale tra l’ex difensore e l’ex allenatore. Le prossime settimane saranno fondamentali.

Nuova rivoluzione in vista a Torino, il punto su ‘TiAmoCalciomercato’: il futuro del dt e il retroscena sul colloquio tra l’ex difensore e l’ex allenatore Finale di stagione e futuro legati a doppio filo per la Juventus, le prossime settimane saranno cruciali a dir poco per il mondo bianconero. Con altri cambiamenti importanti all’orizzonte. Juventus, Giuntoli a rischio: la richiesta di Chiellini ad Allegri ESCLUSIVO – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Nella trasmissione ‘TiAmoCalciomercato’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it abbiamo intervistato Dario Pellegrini di ‘JMania’, con il quale abbiamo toccato vari temi legati al futuro bianconero. Partendo dall’addio di Calvo e quindi dall’avvio di una probabile nuova rivoluzione nel club, Pellegrini ha spiegato: “Anche Calvo era una parte molto importante a livello dirigenziale e del nuovo ciclo post Agnelli. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Giuntoli a rischio: la richiesta di Chiellini ad Allegri | ESCLUSIVO

