Juventus flop di Douglas Luiz tra polemiche e prestazioni deludenti

Douglas Luiz, arrivato alla Juventus con grandi promesse, si sta rivelando un flop sconcertante. Le sue prestazioni deludenti e le incessanti polemiche sui social stanno oscurando le aspettative iniziali, lasciando i tifosi delusi e in attesa di un cambio di rotta nel centrocampo bianconero. Un avvio di stagione ben lontano dalle speranze di riscatto.

Douglas Luiz: un flop sconcertante C'erano grandi aspettative in estate sull'approdo in bianconero di Douglas Luiz, atteso come il regista capace di rivitalizzare il centrocampo juventino. Ma attualmente il giocatore sta facendo parlare molto più di sè per le polemiche sui social che per le prestazioni fuori dal campo.

