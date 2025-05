Juventus doppio colpo dall’Atletico | Marotta a mani vuote

La Juventus prepara un importante intervento sul mercato, puntando a due talenti dell'Atletico Madrid per rinforzare la squadra. Mentre Marotta torna a mani vuote, i bianconeri cercano di beffare l’Inter, facendo di questo doppio colpo una priorità assoluta per il futuro. L'ambizione di riportare la Vecchia Signora ai vertici è più viva che mai.

La Juventus è già al lavoro per il proprio futuro ed in tal senso mette gli occhi in maniera importante in casa Atletico Madrid. I bianconeri, infatti, si stanno muovendo sulle tracce di due calciatori di Simeone per beffare proprio l’Inter. Per i bianconeri la priorità in senso assoluto è rappresentata senza ombra di dubbio dalla qualificazione in UEFA Champions League. Senza di essa, infatti, è difficile anche solo immaginare il futuro e di avere liquidità a sufficienza da investire. Nonostante questo, però, Cristiano Giuntoli si è già attivato ed a quanto pare ha individuato in Victor Osimhen la priorità assoluta per il reparto avanzato. Ovviamente la strada è in salita, nonostante a quanto pare il nigeriano abbia messo i bianconeri in vetta alle proprie preferenze. Davanti anche alla Premier League. 🔗Leggi su Calciomercato.it