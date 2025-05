Juventus | con Conte arriva anche lui come attaccante Giuntoli lo segue con attenzione

Con l'arrivo di Antonio Conte, la Juventus torna a concentrarsi sul mercato, puntando a rinforzare l'attacco. Giuntoli, attento alle mosse del tecnico, segue un possibile colpo che potrebbe dare slancio alla squadra. Mentre si lotta per il quarto posto e la qualificazione in Champions League, le strategie per la prossima stagione sono già in campo.

La Juventus sta puntando alla Champions League ma sta al tempo stesso programmando anche la prossima stagione: ecco quale attaccante può arrivare con Antonio Conte. La Juventus sta lavorando per c'entrare il quarto posto e qualificarsi in Champions League anche per la prossima stagione. Questo è diventato l'obiettivo minimo in una stagione che non è andata secondo le aspettative. Lo sa la squadra e lo sa Igor Tudor, motivo per cui si chiederà di dare il massimo nelle ultime due giornate che restano da disputare in Serie A. Nel frattempo, la società bianconera sta anche programmando appunto la prossima stagione e le mosse da compiere sul mercato per rinforzare la rosa attuale. Non è ancora chiaro chi ci sarà sulla panchina della Vecchia Signora il prossimo anno e molto dipenderà da questa decisione, ma continua a farsi sentire con insistenza il nome di Antonio Conte.

Marcello Lippi: Nel cuore di Antonio Conte batte la Juventus

In un contesto di incertezza riguardante il futuro della panchina della Juventus, le recenti dichiarazioni di Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e CT campione del mondo nel 2006, hanno acceso i riflettori su Antonio Conte come possibile futuro tecnico della Vecchia Signora.