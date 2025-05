Juventus chi è Shane van Aarle | il prossimo rinforzo della Next Gen

Shane Van Aarle è il prossimo rinforzo della Next Gen della Juventus, un giovane talento che promette di portare ulteriore slancio a una stagione in crescita. Con playoff appena assaporati e una programmazione oculata, la Juve punta a costruire solide basi per il futuro, investendo su giovani promettenti come lui.

Una stagione in crescendo, i playoff assaporati e una programmazione verso il futuro già estremamente attenta per mettere le basi verso la prossima. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Juve, ecco Van Aarle! Il difensore si annuncia: "Che sogno, non vedo l'ora"

La società continua a guardare al futuro: il giovanissimo centrale pronto a vestire la maglia bianconera

La Juve, come consuetudine consolidata da anni, continua ad avere grande attenzione nei confronti dei giovani. D'altronde il progetto Next Gen (con la squadra di Massimo Brambilla da poco eliminata dai playoff) è nato proprio con questo obiettivo

Un nuovo innesto per la Next Gen, Van Aarle: "Quasi tutto fatto con la Juventus, non vedo l'ora di iniziare"

Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Shane Van Aarle, difensore centrale classe 2006, dal FC Eindhoven alla Juventus Next Gen.

