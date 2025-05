Juventus Arthur pedina nella trattativa per Gutierrez

La Juventus sta intensificando i suoi sforzi per acquisire Miguel Gutierrez, talentuoso terzino del Girona. Nella trattativa, Arthur potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. Gli agenti del giocatore hanno dato segnali positivi riguardo a un possibile trasferimento, rendendo Gutierrez uno dei principali obiettivi di mercato per la Vecchia Signora.

Gutierrez nella lista dei desideri La Juventus ha sondato la disponibilità di Miguel Gutierrez nel trasferirsi a Torino ottenendo dagli agenti del calciatore un back positivi. Il terzino classe 2001 è uno dei pezzi pregiati della rosa catalana. Il Girona sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative per offerte

