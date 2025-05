Juventus arrivano conferme sull’addio | succederà a fine stagione

La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione. Oggi, le voci diffuse trovano riscontro nei piani della società, in attesa di ulteriori sviluppi. La vittoria dell’Atalanta su Roma offre nuove speranze, ma la squadra di Tudor dovrà impegnarsi per mantenere la quarta posizione in classifica.

Le voci circolate nella giornata di oggi sono state confermate dai piani alti bianconeri, si attende la fine del campionato. La vittoria dell’Atalanta ai danni della Roma ha dato speranze alla società bianconera: la squadra di Tudor è ancora quarta in classifica, ma dovrà vincere contro Udinese e Venezia per qualificarsi alla prossima Champions League. Il vantaggio su Roma e Bologna, infatti, è minimo. La Lazio è a pari punti – 64 – e aspetta un passo falso dei bianconeri. Anche le altre dovranno portare a casa punti per continuare a sognare, ma la Juve non può più lasciare il proprio destino nelle mani altrui. I tifosi chiedono un ultimo sforzo per chiudere al meglio una stagione complicata, per poi godersi il nuovo Mondiale per Club. Nel frattempo, però, la società sta facendo le proprie valutazioni, non solo sulla rosa. 🔗Leggi su Rompipallone.it