Juventus Anthem Jacket 2025 26 la FOTO dell’iconica giacca che sarà indossata dai giocatori prima delle partite | tutti i dettagli

Scopri la nuova Juventus Anthem Jacket 2025/26, l'iconica giacca che i giocatori indosseranno prima delle partite. Presentata ufficialmente, questa giacca si unisce alla maglia del portiere, offrendo un design esclusivo. Non perdere i dettagli su questo simbolo di eleganza e appartenenza alla storica squadra bianconera!

Juventus Anthem Jacket 202526, la FOTO dell’iconica giacca indossata nel pre-partita: tutti i dettagli. È ufficiale anche la nuova Juventus Anthem Jacket 202526, l’iconica giacca che sarà indossata dai bianconeri prima delle partite. Con la maglia del portiere, questo è l’unico prodotto, tra quelli finora ufficializzati, che non avrà il rosa: total white e il logo con alcuni dettagli neri. Il primo kit portiere (promosso!), la prima delle maglie prematch (anticipata nei mesi scorsi), che riprende il design bar code assottigliandolo e colorandolo, e l'anthem jacket, anche questo anticipato in LQ un po' di mesi fa. #JuJersey?? Seguici anche su IG link in bio pic.twitter.combUrTRpSQqA — La Maglia Bianconera (@LaBianconera) May 14, 2025 Una scelta che è stata apprezzata da molti tifosi bianconeri già in fissa con le nuove maglie uscite oggi, mercoledì 14 maggio. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Anthem Jacket 2025/26, la FOTO dell’iconica giacca che sarà indossata dai giocatori prima delle partite: tutti i dettagli

