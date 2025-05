La Juventus deve affrontare un nuovo deludente capitolo, con la partenza di un'importante figura sotto la guida di Mourinho. Dopo una stagione insoddisfacente, la situazione si complica ulteriormente con l'ingresso nella contesa di un vecchio rivale. José Mourinho, anche se lontano, continua a influenzare le dinamiche bianconere, rendendo il futuro ancora più incerto.

La Juve deve ingoiare un altro boccone amaro, al termine di una stagione che non è decisamente andata come sperava la società. E adesso nei piani bianconeri entra a gamba tesa anche un vecchio rivale. Anche se da un altro paese, José Mourinho torna a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus. L’allenatore dello storico triplete dell’Inter del 2010, mai amato dal pubblico di fede juventina, ha infatti un nuovo obiettivo di mercato per il suo Fenerbahçe. Una scelta che non farà piacere a Giuntoli, ma che servirà innanzitutto a rilanciare le ambizioni del club turco, che chiuderà la stagione con “zero titoli”. Juve, niente da fare: se ne va da Mourinho. (LaPresse) TvPlay.it Per la Juve le cose sono andate completamente all’opposto di come la dirigenza bianconera si aspettava. Il nuovo progetto iniziato la scorsa estate, legato a Thiago Motta, è naufragato prima della fine del campionato, e non è sicuro chi siederà sulla panchina juventina l’anno prossimo. 🔗Leggi su Tvplay.it